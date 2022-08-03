«Черноголовка» рассказала о планах занять 50% рынка после ухода Pepsi и Coca-Cola

По словам Сахниной, за прошедший год бизнес «Черноголовки» увеличился более чем в два раза. Ожидается, что в течение двух лет компания займет 30% российского рынка. Для сравнения: в 2021 г. ее доля составляла 8,5%. Далее производитель строит еще более амбициозные планы. Сахнина заявила, что «Черноголовка» собирается стать абсолютным лидером на рынке и приблизиться к 50%.