«Черноголовка» рассказала о планах занять 50% рынка после ухода Pepsi и Coca-Cola
После ухода PepsiCo и Coca-Cola производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» собирается занять 50% российского рынка, объем которого приближается к $9 млрд. Об этом генеральный директор компании Наталия Сахнина рассказала Reuters.
По словам Сахниной, за прошедший год бизнес «Черноголовки» увеличился более чем в два раза. Ожидается, что в течение двух лет компания займет 30% российского рынка. Для сравнения: в 2021 г. ее доля составляла 8,5%. Далее производитель строит еще более амбициозные планы. Сахнина заявила, что «Черноголовка» собирается стать абсолютным лидером на рынке и приблизиться к 50%.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания строит завод «Аквалайф» в Подмосковье. Его площадь составит 40 000 кв. м, а на строительство объекта потратят более 3 млрд руб. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023 г.
Также большой популярностью напитки производителя пользуются среди сетей фастфуда. «Черноголовка» уже сотрудничает с Burger King и KFC. По словам Сахниной, в настоящее время компания ведет переговоры с сетью «Вкусно — и точка» (бывшим McDonald's).
После начала спецоперации России на Украине PepsiCo заявила, что приостановит продажу своей продукции в стране, а также прекратит инвестиции в России. В июне об уходе из России сообщила Coca-Cola. Производитель газировки прекратил производство напитков на территории страны и запретил поставки своей продукции в РФ.
В июне уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
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