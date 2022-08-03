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«Черноголовка» рассказала о планах занять 50% рынка после ухода Pepsi и Coca-Cola

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После ухода PepsiCo и Coca-Cola производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» собирается занять 50% российского рынка, объем которого приближается к $9 млрд. Об этом генеральный директор компании Наталия Сахнина рассказала Reuters.

По словам Сахниной, за прошедший год бизнес «Черноголовки» увеличился более чем в два раза. Ожидается, что в течение двух лет компания займет 30% российского рынка. Для сравнения: в 2021 г. ее доля составляла 8,5%. Далее производитель строит еще более амбициозные планы. Сахнина заявила, что «Черноголовка» собирается стать абсолютным лидером на рынке и приблизиться к 50%. 

Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания строит завод «Аквалайф» в Подмосковье. Его площадь составит 40 000 кв. м, а на строительство объекта потратят более 3 млрд руб. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023 г.

Также большой популярностью напитки производителя пользуются среди сетей фастфуда. «Черноголовка» уже сотрудничает с Burger King и KFC. По словам Сахниной, в настоящее время компания ведет переговоры с сетью «Вкусно — и точка» (бывшим ​​McDonald's). 

После начала спецоперации России на Украине PepsiCo заявила, что приостановит продажу своей продукции в стране, а также прекратит инвестиции в России. В июне об уходе из России сообщила Coca-Cola. Производитель газировки прекратил производство напитков на территории страны и запретил поставки своей продукции в РФ. 

В июне ​​уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных