Во «Вкусно — и точка» объяснили отсутствие «Хэппи Мил» в меню

«Мы ожидаем, что в месяц мы будем продавать порядка 2 млн игрушек <...> Произвести такой объем на одной фабрике очень сложно, с учетом того, что многие фабрики сейчас загружены», — пояснил Пароев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в компании стараются решить возникшую проблему как можно скорее и уже ищут новых поставщиков.