Во «Вкусно — и точка» объяснили отсутствие «Хэппи Мил» в меню
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» пока что не может вернуть в меню «Хэппи Мил» из-за проблем с поставками игрушек. Об этом рассказал генеральный директор компании Олег Пароев в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы ожидаем, что в месяц мы будем продавать порядка 2 млн игрушек <...> Произвести такой объем на одной фабрике очень сложно, с учетом того, что многие фабрики сейчас загружены», — пояснил Пароев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в компании стараются решить возникшую проблему как можно скорее и уже ищут новых поставщиков.
Гендиректор также отметил, что ассортимент ресторанов почти полностью восстановлен. По его словам, удалось решить проблему с поставками картофеля фри. Кроме того, скоро в меню ожидаются сезонные блюда, возвращение морковных палочек и яблочных долек; появятся также холодные напитки на розлив. При этом Пароев подчеркнул, что алкогольных напитков в заведении не будет.
Глава «Вкусно — и точка» сообщил, что в ноябре этого года сеть ресторанов быстрого питания представит первую брендированную упаковку. Он отметил, что она выглядит «празднично и радостно», производство упаковки уже запущено.
Уже к концу года ресторан запустит доставку, добавил Пароев. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с «Яндексом» и Delivery Club. Формат доставки пока что не определен. Ранее гендиректор допускал, что доставка из ресторанов может появиться к сентябрю.
В августе в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. Так, во «Вкусно — и точка» решили зарегистрировать бренд «Кидс Комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. Предполагалось, что речь идет об аналоге «Хэппи Мил» — набора детских обедов с игрушкой в «Макдоналдс».
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев.
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