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Бизнес

Во «Вкусно — и точка» объяснили отсутствие «Хэппи Мил» в меню

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» пока что не может вернуть в меню «Хэппи Мил» из-за проблем с поставками игрушек. Об этом рассказал генеральный директор компании Олег Пароев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы ожидаем, что в месяц мы будем продавать порядка 2 млн игрушек <...> Произвести такой объем на одной фабрике очень сложно, с учетом того, что многие фабрики сейчас загружены», — пояснил Пароев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в компании стараются решить возникшую проблему как можно скорее и уже ищут новых поставщиков.

Гендиректор также отметил, что ассортимент ресторанов почти полностью восстановлен. По его словам, удалось решить проблему с поставками картофеля фри. Кроме того, скоро в меню ожидаются сезонные блюда, возвращение морковных палочек и яблочных долек; появятся также холодные напитки на розлив. При этом Пароев подчеркнул, что алкогольных напитков в заведении не будет.

Глава «Вкусно — и точка» сообщил, что в ноябре этого года сеть ресторанов быстрого питания представит первую брендированную упаковку. Он отметил, что она выглядит «празднично и радостно», производство упаковки уже запущено.

Уже к концу года ресторан запустит доставку, добавил Пароев. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с «Яндексом» и Delivery Club. Формат доставки пока что не определен. Ранее гендиректор допускал, что доставка из ресторанов может появиться к сентябрю.

В августе в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. Так, во «Вкусно — и точка» решили зарегистрировать бренд «Кидс Комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. Предполагалось, что речь идет об аналоге «Хэппи Мил» — набора детских обедов с игрушкой в «Макдоналдс».

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных