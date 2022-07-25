Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал о планах запустить доставку к сентябрю

Он уточнил, что развивать услугу доставки в компании собираются после открытия всех точек сети ресторанов. «И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия — то есть конец августа — начало сентября», — сказал Пароев.