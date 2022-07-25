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Бизнес

Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал о планах запустить доставку к сентябрю

Ведомости

Доставка в сети ресторанов «Вкусно — и точка» может появиться в конце августа — начале сентября. О таких планах рассказал генеральный директор компании Олег Пароев в прямом эфире телеканала РБК

Он уточнил, что развивать услугу доставки в компании собираются после открытия всех точек сети ресторанов. «И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия — то есть конец августа — начало сентября», — сказал Пароев. 

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Олег Пароев обещал, что все рестораны сети заработают в сентябре 2022 г.

Ранее новые владельцы сети сообщили, что «Вкусно — и точка» добавит в меню аналоги «Биг мака» и «Макфлурри». После ухода «Макдоналдс» с российского рынка ресторан лишился данных позиций меню. В конце июня в пресс-службе сети анонсировали возвращение в меню бургера «Биг тейсти» под названием «Биг спешл». Блюдо появилось в ресторанах Москвы и Московской области 25 июня. 

Вместе с тем в начале июля в компании заявили, что в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картошка фри. Такое решение было принято из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания. После этого в Минсельхозе сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Как позже уточнил Пароев, проблема кроется в отказе крупнейших производителей картофеля фри поставлять свою продукцию в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных