«Вкусно — и точка» начнет продавать аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»
По словам Пароева, сложности с «Биг Маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального «макдоналдсовского» соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», сказал Пароев.
«В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли», — сказал глава «Вкусно — и точка».
Ранее в пресс-службе сети анонсировали возвращение в меню бургера «Биг тейсти» под названием «Биг спешл», позиция должна была появиться в ресторанах Москвы и Московской области с 25 июня. В компании тогда рассказывали, что в разработке также находятся новые рецепты «Биг мака» и «Макфлурри».
В части ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картошки фри и картофеля по-деревенски из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания, писал РБК в июле. Глава сети рассказывал, что крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.
Первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись 12 июня под новым брендом «Вкусно – и точка». До конца месяца число открытых ресторанов возрастет до 200.
Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию. Ранее он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.