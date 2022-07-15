Гендиректор «Вкусно — и точка» сообщил об отказе в поставках картофеля фри

«Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри, отказались поставлять эту продукцию в Россию», — объяснил Пароев. По его словам, фабрики по производству картофеля фри как в дружественных, так и в недружественных странах, принадлежат 5-6 крупнейшим компаниям. Эти производители имеют штаб-квартиры в недружественных странах. «И, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — уточнил глава «Вкусно — и точка».