Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри

После того как бывший McDonald`s перешел во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно — и точка». Также почти все позиции в меню были переименованы, а некоторые вовсе были удалены. Среди удаленных – «Биг Мак», «Макфлурри» и «Хэппи мил». «Биг Тейсти» также был сначала удален, однако позже его вернули, теперь он называется «Биг Гранд».