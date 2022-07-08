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Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри

Ведомости

В части ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картошки фри и картофеля по-деревенски из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания, сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Компания последние восемь лет закупала продукты у поставщиков из России. Сейчас же импорт с рынков, которые могли бы заменить российских поставщиков, стал невозможен, рассказали в компании. Картошка может пропасть вплоть до начала следующего урожайного года, осенью 2022-го.

После того как бывший McDonald`s перешел во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно — и точка». Также почти все позиции в меню были переименованы, а некоторые вовсе были удалены. Среди удаленных – «Биг Мак», «Макфлурри» и «Хэппи мил». «Биг Тейсти» также был сначала удален, однако позже его вернули, теперь он называется «Биг Гранд».

На данный момент работают пока лишь только 142 ресторана из 850 бывшего McDonald`s. Новая компания планирует запустить все оставшиеся рестораны к сентябрю 2022 г.

Ранее по теме: Бывший McDonald’s открылся под новым брендом «Вкусно – и точка»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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