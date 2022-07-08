Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри
Компания последние восемь лет закупала продукты у поставщиков из России. Сейчас же импорт с рынков, которые могли бы заменить российских поставщиков, стал невозможен, рассказали в компании. Картошка может пропасть вплоть до начала следующего урожайного года, осенью 2022-го.
После того как бывший McDonald`s перешел во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно — и точка». Также почти все позиции в меню были переименованы, а некоторые вовсе были удалены. Среди удаленных – «Биг Мак», «Макфлурри» и «Хэппи мил». «Биг Тейсти» также был сначала удален, однако позже его вернули, теперь он называется «Биг Гранд».
На данный момент работают пока лишь только 142 ресторана из 850 бывшего McDonald`s. Новая компания планирует запустить все оставшиеся рестораны к сентябрю 2022 г.