Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем

О дефиците картофеля в сети «Вкусно – и точка» ранее сообщили в пресс-службе компании. В части ресторанов сети приостановили пропажу блюд из этой культуры до осени 2022 г. – до нового урожая. На протяжении восьми лет картофель закупался у российских поставщиков, но в компании заявили, что привычных блюд в меню не будет из-за плохого урожая, а импорт с рынков, которые могли бы заменить местных поставщиков, невозможен.