Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем
Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, сообщила пресс-служба Минсельхоза в Telegram-канале. Ранее днем в сети ресторанов «Вкусно — и точка» заявили, что в части из них не будет картошки фри и картофеля по-деревенски из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые использует сеть.
В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас на рынке также не может быть дефицита в силу того, что уже поступает картофель нового урожая. «По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», – отметили в министерстве.
По данным Минсельхоза, в 2022 г. посевная площадь под картофель, по предварительным данным, увеличилась по сравнению с 2021 г. на 4% и превысила 290 000 га. В настоящее время убрано 105 000 тонн картофеля, что превышает показатель прошлого года за аналогичный период на 3,3%.
«Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки», – добавили в министерстве.
О дефиците картофеля в сети «Вкусно – и точка» ранее сообщили в пресс-службе компании. В части ресторанов сети приостановили пропажу блюд из этой культуры до осени 2022 г. – до нового урожая. На протяжении восьми лет картофель закупался у российских поставщиков, но в компании заявили, что привычных блюд в меню не будет из-за плохого урожая, а импорт с рынков, которые могли бы заменить местных поставщиков, невозможен.
После того как бывший McDonald`s перешел во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно — и точка». Также почти все позиции в меню были переименованы, а некоторые вовсе были удалены. Среди удаленных – «Биг Мак», «Макфлурри» и «Хэппи мил». «Биг Тейсти» также был сначала удален, однако позже его вернули, теперь он называется «Биг Гранд».
На данный момент работают пока лишь только 142 ресторана из 850 бывшего McDonald`s. Новая компания планирует запустить все оставшиеся рестораны к сентябрю 2022 г.
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