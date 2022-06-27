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«Вкусно — и точка» в сентябре откроет все рестораны сети в России

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», заменившая McDonald’s, возобновит работу всех точек питания в сентябре, заявил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев.

«К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и с определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты», — отметил Пароев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас работают 142 ресторана из 850 по всей стране. «Все вы, наверное, слышали, в течение четырех-пяти лет мы хотим дорастить количество наших предприятий как минимум до тысячи, и очень большое количество новых предприятий будет открыто в Москве», — заключил бизнесмен.

McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая американская McDonald’s объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве, а до конца месяца планируется открыть еще около 200. Меню ресторанов практически не изменилось, однако блюда подают в небрендированной упаковке. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два — в Ленинградской области.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге открылись первые 12 ресторанов «Вкусно – и точка»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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