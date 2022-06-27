«Вкусно — и точка» в сентябре откроет все рестораны сети в России
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», заменившая McDonald’s, возобновит работу всех точек питания в сентябре, заявил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев.
«К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и с определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты», — отметил Пароев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, сейчас работают 142 ресторана из 850 по всей стране. «Все вы, наверное, слышали, в течение четырех-пяти лет мы хотим дорастить количество наших предприятий как минимум до тысячи, и очень большое количество новых предприятий будет открыто в Москве», — заключил бизнесмен.
McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая американская McDonald’s объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве, а до конца месяца планируется открыть еще около 200. Меню ресторанов практически не изменилось, однако блюда подают в небрендированной упаковке. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два — в Ленинградской области.