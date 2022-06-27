«Вкусно — и точка» в сентябре откроет все рестораны сети в России

«К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и с определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты», — отметил Пароев (цитата по «Интерфаксу»).