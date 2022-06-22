В Санкт-Петербурге открылись первые 12 ресторанов «Вкусно – и точка»
12 ресторанов заменившей McDonald’s сети быстрого питания «Вкусно – и точка» открылись 22 июня в Санкт-Петербурге, еще 2 – в Ленинградской области, сообщил «Интерфакс».
«Сегодня в Санкт Петербурге и Ленинградской области мы открываем 14 предприятий и в ближайшее время планируем открыть все предприятия в нашем регионе», – заявил директор по производству сети в Северо-Западном регионе Алексей Егоров на открытии одного из ресторанов.
McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая американская McDonald’s объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве, а до конца месяца планируется открыть еще около 200. Меню ресторанов практически не изменилось, однако блюда подают в небрендированной упаковке.