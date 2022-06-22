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В Санкт-Петербурге открылись первые 12 ресторанов «Вкусно – и точка»

Ведомости

12 ресторанов заменившей McDonald’s сети быстрого питания «Вкусно – и точка» открылись 22 июня в Санкт-Петербурге, еще 2 – в Ленинградской области, сообщил «Интерфакс».

«Сегодня в Санкт Петербурге и Ленинградской области мы открываем 14 предприятий и в ближайшее время планируем открыть все предприятия в нашем регионе», – заявил директор по производству сети в Северо-Западном регионе Алексей Егоров на открытии одного из ресторанов.

McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая американская McDonald’s объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве, а до конца месяца планируется открыть еще около 200. Меню ресторанов практически не изменилось, однако блюда подают в небрендированной упаковке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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