«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан

В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.