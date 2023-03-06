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«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в турецкий Даламан с 6 апреля, передает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот с 6 апреля возобновляет регулярные прямые полёты в Даламан. Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе рейсы запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, а с 27 апреля станут ежедневными», – говорится в сообщении.

3 марта пресс-служба сообщила, что с 27 апреля авиакомпания будет выполнять рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.

В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных