«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан
«Аэрофлот с 6 апреля возобновляет регулярные прямые полёты в Даламан. Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе рейсы запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, а с 27 апреля станут ежедневными», – говорится в сообщении.
3 марта пресс-служба сообщила, что с 27 апреля авиакомпания будет выполнять рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.
В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.