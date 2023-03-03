Газета
Бизнес

«Аэрофлот» с 27 апреля откроет рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани

Ведомости

С 27 апреля авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Анталью (Турция) из Екатеринбурга и Казани, сообщила пресс-служба российского авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Продажа билетов открыта. На воздушных линиях между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы комфортабельные узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.», – следует из сообщения.

Ранее по теме: «Аэрофлот» будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

В начале февраля стало известно, что «Аэрофлот» переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар.

Полеты запланированы три раза в неделю: из Москвы – по средам, пятницам и воскресеньям в 14:50 (прилет в 01:00) по местному времени. Обратно планируется летать по понедельникам, четвергам и субботам в 02:30 (прилет в 08:15) по местному времени. Из Екатеринбурга – по вторникам, пятницам и субботам в 22:30 (прилет в 5:35 по местному времени).

В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

В конце ноября того же года стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных