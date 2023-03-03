«Аэрофлот» с 27 апреля откроет рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани
«Аэрофлот» с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Продажа билетов открыта. На воздушных линиях между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы комфортабельные узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.», – следует из сообщения.
В начале февраля стало известно, что «Аэрофлот» переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар.
Полеты запланированы три раза в неделю: из Москвы – по средам, пятницам и воскресеньям в 14:50 (прилет в 01:00) по местному времени. Обратно планируется летать по понедельникам, четвергам и субботам в 02:30 (прилет в 08:15) по местному времени. Из Екатеринбурга – по вторникам, пятницам и субботам в 22:30 (прилет в 5:35 по местному времени).
В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
В конце ноября того же года стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.