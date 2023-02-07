«Аэрофлот» будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

Полеты запланированы три раза в неделю: из Москвы – по средам, пятницам и воскресеньям в 14:50 (прилет в 01:00) по местному времени. Обратно планируется летать по понедельникам, четвергам и субботам в 02:30 (прилет в 08:15) по местному времени. Из Екатеринбурга – по вторникам, пятницам и субботам в 22:30 (прилет в 5:35 по местному времени).