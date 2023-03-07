Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Кроме того, Путин поручил выделить 5,1 млрд руб. на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Уже в 2023 г. на это должно быть выделено 1,4 млрд руб., уточняется в перечне. Выполнить поручение необходимо до 1 июня.