Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с кабмином 24 января.
От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение нужно выполнить до 1 июня этого года.
Кроме того, Путин поручил выделить 5,1 млрд руб. на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Уже в 2023 г. на это должно быть выделено 1,4 млрд руб., уточняется в перечне. Выполнить поручение необходимо до 1 июня.
С предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль.
Инициативу также поддержал Минфин. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сокращение доходов из-за обнуления НДС будет «незначительным» — порядка 3-4 млрд руб. в год. В то же время мера позволит «простимулировать туристический бизнес», отметил он.