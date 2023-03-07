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Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с кабмином 24 января.

От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение нужно выполнить до 1 июня этого года.

Кроме того, Путин поручил выделить 5,1 млрд руб. на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Уже в 2023 г. на это должно быть выделено 1,4 млрд руб., уточняется в перечне. Выполнить поручение необходимо до 1 июня.

С предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль.

Инициативу также поддержал Минфин. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сокращение доходов из-за обнуления НДС будет «незначительным» — порядка 3-4 млрд руб. в год. В то же время мера позволит «простимулировать туристический бизнес», отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных