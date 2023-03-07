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Бизнес

Вина из российского винограда получат спецмарку «Вино России»

Ведомости

Российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России», сообщила пресс-служба Минфина в Telegram-канале.

«В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», – сообщили в ведомстве, добавив, что постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине. Марки с эмблемой «Вино России» получат производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.

«Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные". Они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема», – добавили в Минфине.

Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писали, что в России за девять месяцев 2022 г. было произведено 9,4 млн декалитров (дал) игристого вина. Это на 27% больше, чем выпустили отечественные компании за аналогичный период годом ранее: тогда было розлито 7,4 млн дал таких напитков.

Ранее по теме: Производство российского игристого вина в этом году выросло почти на 30%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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