Вина из российского винограда получат спецмарку «Вино России»
Российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России», сообщила пресс-служба Минфина в Telegram-канале.
«В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», – сообщили в ведомстве, добавив, что постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине. Марки с эмблемой «Вино России» получат производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.
«Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные". Они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема», – добавили в Минфине.
Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писали, что в России за девять месяцев 2022 г. было произведено 9,4 млн декалитров (дал) игристого вина. Это на 27% больше, чем выпустили отечественные компании за аналогичный период годом ранее: тогда было розлито 7,4 млн дал таких напитков.