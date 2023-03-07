Вина из российского винограда получат спецмарку «Вино России»

Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писали, что в России за девять месяцев 2022 г. было произведено 9,4 млн декалитров (дал) игристого вина. Это на 27% больше, чем выпустили отечественные компании за аналогичный период годом ранее: тогда было розлито 7,4 млн дал таких напитков.