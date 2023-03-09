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Гендиректор Swarovski анонсировал полный уход компании из России

Ведомости

Австрийская компания Swarovski собирается полностью уйти из России, сообщил генеральный директор бренда Алексис Назард в интервью изданию Trend.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», – сказал он. Гендиректор Swarovski заявил, что уход будет осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения. При этом Назард не уточнил сроки реализации данного шага.

Как пишет Trend, после начала спецоперации Swarovski закрыла 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в России. При этом, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на текущий момент в пределах Москвы функционируют 11 магазинов Swarovski.

Ранее по теме: Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных