Гендиректор Swarovski анонсировал полный уход компании из России

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», – сказал он. Гендиректор Swarovski заявил, что уход будет осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения. При этом Назард не уточнил сроки реализации данного шага.