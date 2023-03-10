Эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять продавцов и товары
Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают введение новых требований к маркетплейсам, их могут обязать проверять продавцов и товаров, сообщили в ведомстве газете «Известия».
Осуществлять контроль агрегаторы смогут помощью системы маркировки «Честный знак». Один из членов общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов указал на рост продаж нелегальной продукции на фоне возросшей популярности онлайн-торговли, при этом, по его оценке, зачастую нарушения носят очевидный характер и не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, продукция содержит запрещенные компоненты, или на товаре нет информации.
«Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия», – считает он.
Эксперт также обратил внимание на то, что введение новых требований оправдано еще и ввиду ухода ряда иностранных правообладателей, которые ранее самостоятельно пресекали продажи контрафакта, а также введенного моратория на госпроверки.
Минпромторг поддерживает возложение некоторых обязанностей на бизнес и считает, что маркетплейсы не должны допускать реализацию товаров с нарушениями. «Честный знак» там считают одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции.
В Wildberries, отмечает издание, сочли избыточной предложенную экспертами меру. Там считают, что она увеличит нагрузку на агрегаторы, но не решит саму проблему продажи продукции сомнительного качества, поскольку недобросовестные предприниматели все равно найдут каналы сбыта. В Ozon рассказали, что формируют список важных для покупателей брендов, по которым запрашивает у продавцов документы для подтверждения их качества и оригинальности.
С 1 марта вступило в силу постановление правительства, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. Теперь онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, это значит, что любой агрегатор теперь обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают крупные владельцы маркетплейсов.
«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре. Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией.