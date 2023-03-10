Эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять продавцов и товары

С 1 марта вступило в силу постановление правительства, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. Теперь онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, это значит, что любой агрегатор теперь обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают крупные владельцы маркетплейсов.