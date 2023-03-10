Посольство РФ выясняет причины блокировки транзита грузов через Турцию

По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ. Блокировка, отметил собеседник, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию. По словам руководителя отдела продаж компании Novelco Юрия Давара, турецкие таможенные органы при блокировках ссылаются на распоряжение правительства Турции.