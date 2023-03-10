Посольство РФ выясняет причины блокировки транзита грузов через Турцию
Посольство и торговое представительство России выясняют у турецких властей причины остановки транзита санкционных грузов, следующих через Турцию в Россию. Об этом рассказали в дипмиссиии в комментарии РБК.
«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями», – сказали там.
В посольстве также выразили надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.
Первой о возникшей проблеме с блокировкой транзита через Турцию 9 марта сообщила радиостанция «Коммерсант-FM». Источники «Ведомостей» в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора подтвердили эту информацию.
По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ. Блокировка, отметил собеседник, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию. По словам руководителя отдела продаж компании Novelco Юрия Давара, турецкие таможенные органы при блокировках ссылаются на распоряжение правительства Турции.
В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.