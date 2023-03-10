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Посольство РФ выясняет причины блокировки транзита грузов через Турцию

Ведомости

Посольство и торговое представительство России выясняют у турецких властей причины остановки транзита санкционных грузов, следующих через Турцию в Россию. Об этом рассказали в дипмиссиии в комментарии РБК.

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями», – сказали там.

В посольстве также выразили надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.

Первой о возникшей проблеме с блокировкой транзита через Турцию 9 марта сообщила радиостанция «Коммерсант-FM». Источники «Ведомостей» в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора подтвердили эту информацию.

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По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ. Блокировка, отметил собеседник, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию. По словам руководителя отдела продаж компании Novelco Юрия Давара, турецкие таможенные органы при блокировках ссылаются на распоряжение правительства Турции.

В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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