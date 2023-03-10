Зампредседателя «Газпрома» Бурмистрова стала первым вице-президентом Газпромбанка
Заместитель председателя правления «Газпрома» и генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова переходит на должность первого вице-президента «Газпромбанка». Об этом сообщили в пресс-службе газового холдинга.
В пресс-службе также рассказали и о других кадровых перестановках. Новым куратором деятельности компании на газовом рынке станет зампред «Газпрома» Виталий Маркелов, который до этого занимался вопросами разведки и добычи углеводородов, их переработки, транспортировки и др.
Кроме этого, в компании изменится нумерация департамента ПАО «Газпром» с 512 на 312, начальник департамента Дмитрий Хандога теперь будет исполнять обязанности генерального директора «Газпром экспорта».