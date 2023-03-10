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Зампредседателя «Газпрома» Бурмистрова стала первым вице-президентом Газпромбанка

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Заместитель председателя правления «Газпрома» и генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова переходит на должность первого вице-президента «Газпромбанка». Об этом сообщили в пресс-службе газового холдинга.

В пресс-службе также рассказали и о других кадровых перестановках. Новым куратором деятельности компании на газовом рынке станет зампред «Газпрома» Виталий Маркелов, который до этого занимался вопросами разведки и добычи углеводородов, их переработки, транспортировки и др.

Кроме этого, в компании изменится нумерация департамента ПАО «Газпром» с 512 на 312, начальник департамента Дмитрий Хандога теперь будет исполнять обязанности генерального директора «Газпром экспорта».

Бурмистрова стала руководителем ООО «Газпром экспорт» в 2014 г., а в должность зампреда вступила в 2019 г., – тогда же Бурмистрова вошла в состав правления «Газпрома». На обеих должностях она сменила Александра Медведева, нынешнего президента и генерального директора футбольного клуба «Зенит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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