Зампредседателя «Газпрома» Бурмистрова стала первым вице-президентом Газпромбанка

В пресс-службе также рассказали и о других кадровых перестановках. Новым куратором деятельности компании на газовом рынке станет зампред «Газпрома» Виталий Маркелов, который до этого занимался вопросами разведки и добычи углеводородов, их переработки, транспортировки и др.