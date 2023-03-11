Газета
Бизнес

Зеленский ввел санкции против оператора лотерей «Спортлото»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против российского оператора государственных лотерей «Спортлото», следует из документа, размещенного на сайте офиса главы государства.

Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Согласно документу, СНБО вводит ограничения против 287 юридических лиц и 120 физических лиц.

Помимо «Спортлото», украинские власти внесли в список санкций компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «Марафон», «БК "Олимп", а также зарегистрированную на Кипре букмекерскую контору "Париматч". Под персональные ограничения попали, в основном, россияне, но также в перечне фигурируют граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении Турции и Нидерландов, уточняет ТАСС.

Ранее по теме: Зеленский утвердил санкции в отношении 333 российских банкиров и Московской биржи

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», – следует из указа Зеленского.

В конце февраля Зеленский ввел санкции против компаний, которые связаны с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также против российских спортсменов, общественных организаций и госслужащих. 26 февраля глава государства сообщил о подписании трех указов, которые вводят санкции в отношении представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников», и других лиц.

Ранее Киев расширил санкции против российских граждан и компаний 19 февраля. Тогда под ограничения попали 333 россиянина и одна компания. В частности, в черном списке оказались несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба» и др. Также санкции коснулись Московской биржи.

Под ограничения также попали российские актеры и военкоры. В частности, в январе этого года санкции ввели против телеведущих Дмитрия Губерниева, Бориса Корчевникова, режиссера Андрея Кончаловского, блогера Дмитрия Пучкова, продюсера Яны Рудковской, певца Юрия Лозы и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных