Зеленский ввел санкции против оператора лотерей «Спортлото»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против российского оператора государственных лотерей «Спортлото», следует из документа, размещенного на сайте офиса главы государства.
Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Согласно документу, СНБО вводит ограничения против 287 юридических лиц и 120 физических лиц.
Помимо «Спортлото», украинские власти внесли в список санкций компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «Марафон», «БК "Олимп", а также зарегистрированную на Кипре букмекерскую контору "Париматч". Под персональные ограничения попали, в основном, россияне, но также в перечне фигурируют граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении Турции и Нидерландов, уточняет ТАСС.
«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», – следует из указа Зеленского.
В конце февраля Зеленский ввел санкции против компаний, которые связаны с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также против российских спортсменов, общественных организаций и госслужащих. 26 февраля глава государства сообщил о подписании трех указов, которые вводят санкции в отношении представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников», и других лиц.
Ранее Киев расширил санкции против российских граждан и компаний 19 февраля. Тогда под ограничения попали 333 россиянина и одна компания. В частности, в черном списке оказались несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба» и др. Также санкции коснулись Московской биржи.
Под ограничения также попали российские актеры и военкоры. В частности, в январе этого года санкции ввели против телеведущих Дмитрия Губерниева, Бориса Корчевникова, режиссера Андрея Кончаловского, блогера Дмитрия Пучкова, продюсера Яны Рудковской, певца Юрия Лозы и др.