Зеленский ввел санкции против оператора лотерей «Спортлото»

В конце февраля Зеленский ввел санкции против компаний, которые связаны с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также против российских спортсменов, общественных организаций и госслужащих. 26 февраля глава государства сообщил о подписании трех указов, которые вводят санкции в отношении представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников», и других лиц.