Зеленский ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которые связаны с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также против российских спортсменов, общественных организаций и госслужащих. Указ опубликован на сайте украинского президента.
Ограничения коснулись компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Ритм», «Аурум», «Конкорд М», «Комбинат питания», Федеральное агентство новостей (ФАН) и «ЧВК Вагнер центр». В них Пригожин занимает должность генерального директора или учредителя.
В санкционный список попали российские спортсмены, включая олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву. Ограничения также коснулись президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. Санкции против российских граждан и компаний введены на 10 лет.
Кроме того, санкции введены против российских общественных организаций. В частности, под ограничения попали движение «Народный фронт «За Россию», организация «Российский Красный Крест», благотворительный фонд «Гольфстрим» и др. Их активы будут заблокированы, также запрет касается передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
Среди попавших под ограничения российских госслужащих — премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев, а также ряд чиновников Ростовской области, Бурятии, Еврейской автономной области и др.
Накануне, 26 февраля, Зеленский сообщил о подписании трех указов, которые вводят санкции в отношении представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников», и других лиц.
До этого Киев расширил санкции против российских граждан и компаний 19 февраля. Тогда под ограничения попали 333 россиянина и одна компания. В частности, в «черном» списке оказались несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба» и др. Также санкции коснулись Московской биржи.
Ранее под ограничения Киева также попали российские актеры и военкоры. В частности, в январе этого года санкции ввели против телеведущих Дмитрия Губерниева, Бориса Корчевникова, режиссера Андрея Кончаловского, блогера Дмитрия Пучкова, продюсера Яны Рудковской, певца Юрия Лозы и др.