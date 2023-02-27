Зеленский ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

До этого Киев расширил санкции против российских граждан и компаний 19 февраля. Тогда под ограничения попали 333 россиянина и одна компания. В частности, в «черном» списке оказались несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба» и др. Также санкции коснулись Московской биржи.