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Зеленский сообщил о подписании трех указов о введении санкций в отношении россиян

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении санкций в отношении россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подписал три указа для реализации решений СНБО», – написал он. Документы пока не опубликованы на сайте офиса президента Украины. Зеленский добавил, что ограничения затронули представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников» и других лиц.

19 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 333 россиян и одной компании – в список вошли несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба», ФК «Открытие», Сити-банка, «Металлинвестбанка» и др. Также под санкции попала Московская биржа.

12 февраля Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 199 граждан России и одного украинца. В числе попавших под ограничения значатся в том числе советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, бывший руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, а также бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом» Юрий Черничук, назначенный в конце ноября прошлого года на должность нового директора Запорожской АЭС.

В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. До этого украинский президент подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных