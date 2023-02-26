Зеленский сообщил о подписании трех указов о введении санкций в отношении россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении санкций в отношении россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Подписал три указа для реализации решений СНБО», – написал он. Документы пока не опубликованы на сайте офиса президента Украины. Зеленский добавил, что ограничения затронули представителей российского спорта, «тех, кто помогает держать структуры наемников» и других лиц.
19 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 333 россиян и одной компании – в список вошли несколько топ-менеджеров Альфа-банка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, Дом.РФ, «Уралсиба», ФК «Открытие», Сити-банка, «Металлинвестбанка» и др. Также под санкции попала Московская биржа.
12 февраля Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 199 граждан России и одного украинца. В числе попавших под ограничения значатся в том числе советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, бывший руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, а также бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом» Юрий Черничук, назначенный в конце ноября прошлого года на должность нового директора Запорожской АЭС.
В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. До этого украинский президент подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров.