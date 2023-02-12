Зеленский ввел санкции против нового директора ЗАЭС и 199 россиян

В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. В частности, ограничения были введены против телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Бориса Корчевникова, режиссера Андрея Кончаловского, блогера Дмитрия Пучкова, продюсера Яны Рудковской, певца Юрия Лозы и других.