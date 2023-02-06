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«Росатом» отреагировал на введенные Зеленским санкции

Ведомости

Атомная энергетика должна быть вне политики, а «Росатом» соблюдает международные обязательства и национальное законодательство, сообщила пресс-служба госкорпорации, комментируя введенные Киевом против нее санкции.

«Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры. Росатом работает по всему миру прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства», – приводит сообщение ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе «Росатома» и его подразделений. Помимо «Росатома», в перечень вошли «Русатом» и его подразделения, корпоративная академия, «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР», «Ведомственная охрана «Росатома», «Институт реакторных материалов» и др. организации, предприятия и исследовательские институты госкорпорации.

Санкции вводятся на срок 50 лет, среди принятых украинской стороной мер – блокировка активов и вывода капитала за пределы страны, полное прекращение торговых операций и транзита через территорию Украины, остановка выполнения действующих обязательств, аннулирование действующих лицензий и др.

29 января 2023 г. Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 182 российских и белорусских компаний, а также трех индивидуальных предпринимателей. Большую часть перечня составили транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных