«Росатом» отреагировал на введенные Зеленским санкции

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе «Росатома» и его подразделений. Помимо «Росатома», в перечень вошли «Русатом» и его подразделения, корпоративная академия, «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР», «Ведомственная охрана «Росатома», «Институт реакторных материалов» и др. организации, предприятия и исследовательские институты госкорпорации.