«Росатом» отреагировал на введенные Зеленским санкции
Атомная энергетика должна быть вне политики, а «Росатом» соблюдает международные обязательства и национальное законодательство, сообщила пресс-служба госкорпорации, комментируя введенные Киевом против нее санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе «Росатома» и его подразделений. Помимо «Росатома», в перечень вошли «Русатом» и его подразделения, корпоративная академия, «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР», «Ведомственная охрана «Росатома», «Институт реакторных материалов» и др. организации, предприятия и исследовательские институты госкорпорации.
Санкции вводятся на срок 50 лет, среди принятых украинской стороной мер – блокировка активов и вывода капитала за пределы страны, полное прекращение торговых операций и транзита через территорию Украины, остановка выполнения действующих обязательств, аннулирование действующих лицензий и др.
29 января 2023 г. Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 182 российских и белорусских компаний, а также трех индивидуальных предпринимателей. Большую часть перечня составили транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании.