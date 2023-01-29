Украина ввела санкции в отношении 182 российских и белорусских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 182 российских и белорусских компаний, а также трех индивидуальных предпринимателей, следует из опубликованного на сайте офиса главы государства документа.
«В соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в документе.
Большую часть перечня составляют транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании. Среди белорусских организаций, вошедших в список, оказались «Беларуськалий», «СГ-Транс», «Гомельский химический завод», «Белорусская железная дорога», «Промагролизинг» и др.
Среди российских – «Уралкалий», «Щекиноазот», «Рузаевский завод химического машиностроения», «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова», «Сибирская лизинговая компания», «Газпромбанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Юникредит Лизинг», «Газпромтранс», «Архбум», «Московский коксогазовый завод», «Рославльский вагоноремонтный завод», «Башкирская содовая компания», Сибирская угольная энергетическая компания и др.
Санкции вводятся на срок 10 лет, среди принятых украинской стороной мер – блокировка активов и вывода капитала за пределы страны, ограничение операций и транзита через территорию Украины, аннулирование действующих лицензий и др.
В указе также дается поручение министерству иностранных дел Украины призвать страны Евросоюза и США к принятию аналогичных мер.
В январе Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Среди попавших под санкции – певцы Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Дмитрий Билан, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Александр Скляр и Родион Газманов, режиссер Никита Михалков, телеведущие Дмитрий Киселев, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Леонид Якубович, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Александр Дугин и др. Также в перечне есть гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева. 15 января президент утвердил новый список из 198 человек.