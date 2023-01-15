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Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Бледанс, Лозы и еще почти 200 россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил 15 января введение санкций против 198 человек, среди которых есть российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. 

Глава государства подписал в воскресенье указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 198 человек. Документ размещен сегодня на сайте офиса Зеленского.

Как сообщает со ссылкой на документ ТАСС, ограничения введены против военных корреспондентов Семена Пегова и Юрий Котенка, телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Руслана Осташко, Евгения Рожкова, Бориса Корчевникова и Екатерины Березовской.

Помимо этого под санкции попали журналист Павел Зарубин, который ведет программу «Москва. Кремль. Путин», член российского СПЧ и главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналисты Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова, Антон Степаненко, Вадим Такменев, Владимир Корнилов. В списке значатся также режиссер Андрей Кончаловский, блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза, бывший губернатор Московской области Борис Громов и бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, перечисляет агентство.

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«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 г. "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в тексте указа.

Среди граждан Украины санкции введены против журналистки и телеведущей Дианы Панченко, политолога Василя Вакарова и писателя Владимира Сергиенко. В список также попали генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко и журналист из Белоруссии Григорий Азаренок.

Ранее в январе Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Среди попавших под санкции – певцы Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Дмитрий Билан, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Александр Скляр и Родион Газманов, режиссер Никита Михалков, телеведущие Дмитрий Киселев, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Леонид Якубович, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Александр Дугин и др. Также в перечне есть гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, прекращение культурных обменов и сотрудничества и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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