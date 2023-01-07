Зеленский ввел санкции против Михалкова, Киркорова, Петросяна и еще 116 человек

В июне 2022 г. Зеленский ввел персональные ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, зампреда правительства Дмитрия Григоренко и др. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции Киева недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. «Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр в июне.