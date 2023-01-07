Зеленский ввел санкции против Михалкова, Киркорова, Петросяна и еще 116 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.
Указ Зеленского вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 6 января о внесении изменений в список лиц, к которым применяются экономические и другие ограничительные санкции, говорится в нем. Среди попавших под санкции – певцы Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Дмитрий Билан, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Александр Скляр и Родион Газманов, режиссер Никита Михалков, телеведущие Дмитрий Киселев, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Леонид Якубович, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Александр Дугин и др.
Также в перечне есть гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева.
Санкции введены сроком на 10 лет. Они предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, прекращение культурных обменов и сотрудничества и др.
В сентябре 2022 г. Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. В список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. В сентябре же Украина ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». Это произошло на фоне посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.
В июне 2022 г. Зеленский ввел персональные ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, зампреда правительства Дмитрия Григоренко и др. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции Киева недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. «Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр в июне.
Российские войска в зоне проведения спецоперации на Украине продолжают соблюдать режим прекращения огня до 24.00 7 января. Он действует с 12.00 6 января и введен по поручению президента России Владимира Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали. В Минобороны России 7 января заявили, что вооруженные силы Украины продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.