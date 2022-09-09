Зеленский подписал указ о санкциях против 606 российских политических деятелей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса украинского президента.
В новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. «Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени»,— сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
2 сентября Украина ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». Это произошло на фоне посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.
В июне Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, зампреда правительства Дмитрия Григоренко и др.
В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции Киева недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. «Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр в июне.
Под украинские санкции также попали 236 российских вузов и 261 учебное заведение. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др. В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.
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