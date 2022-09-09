Зеленский подписал указ о санкциях против 606 российских политических деятелей

Под украинские санкции также попали 236 российских вузов и 261 учебное заведение. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др. В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.