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Политика

Зеленский подписал указ о санкциях против 606 российских политических деятелей

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса украинского президента.

В новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. «Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени»,— сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

2 сентября Украина ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». Это произошло на фоне посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.

В июне Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, зампреда правительства Дмитрия Григоренко и др.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции Киева недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. «Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр в июне.

Под украинские санкции также попали 236 российских вузов и 261 учебное заведение. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др. В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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