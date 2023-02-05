Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российской атомной отрасли

В начале января Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Среди попавших под санкции – певцы Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Дмитрий Билан, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Александр Скляр и Родион Газманов, режиссер Никита Михалков, телеведущие Дмитрий Киселев, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Леонид Якубович, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Александр Дугин и др. Также в перечне есть гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева. 15 января президент утвердил новый список из 198 человек.