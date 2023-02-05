Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российской атомной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе госкорпорации «Росатом» и ее подразделений, следует из опубликованного на сайте офиса главы государства документа.
«Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли», – прокомментировал документ в своем вечернем обращении Зеленский (цитата по РИА «Новости»).
Помимо «Росатома», в перечень вошли «Русатом» и его подразделения, корпоративная академия, «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР», «Ведомственная охрана «Росатома», «Институт реакторных материалов» и др. организации, предприятия и исследовательские институты госкорпорации.
Санкции вводятся на срок 50 лет, среди принятых украинской стороной мер – блокировка активов и вывода капитала за пределы страны, полное прекращение торговых операций и транзита через территорию Украины, остановка выполнения действующих обязательств, аннулирование действующих лицензий и др.
29 января 2023 г. Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 182 российских и белорусских компаний, а также трех индивидуальных предпринимателей. Большую часть перечня составили транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании. Среди белорусских организаций, вошедших в список, оказались «Беларуськалий», «СГ-Транс», Гомельский химический завод, Белорусская железная дорога и др. Среди российских – «Уралкалий», «Щекиноазот», Рузаевский завод химического машиностроения, Сибирская лизинговая компания, «Газпромбанк Лизинг», «ВТБ лизинг», «Юникредит лизинг», «Газпромтранс», «Архбум», Сибирская угольная энергетическая компания и др.
В начале января Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Среди попавших под санкции – певцы Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Дмитрий Билан, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Александр Скляр и Родион Газманов, режиссер Никита Михалков, телеведущие Дмитрий Киселев, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Леонид Якубович, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Александр Дугин и др. Также в перечне есть гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева. 15 января президент утвердил новый список из 198 человек.