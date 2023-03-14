«Коммерсантъ»: Papa John's намерена развиваться в России самостоятельно

По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, прекращение отношений с головной компанией может привести к росту жалоб посетителей. При этом, по ее данным, сегмент пиццерий показал себя лучше, чем классические кафе и рестораны. Трафик пиццерий в Москве в прошлом году вырос на 5%, а выручка – на 22%, в то время как трафик кафе и ресторанов снизился на 1%, а выручка – увеличилась на 11%. В России у Papa John's 198 точек.