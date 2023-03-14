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«Коммерсантъ»: Papa John's намерена развиваться в России самостоятельно

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Сеть пиццерий Papa John's в России рассчитывает продолжить работу отдельно от американской Papa John`s International, поменяв концепцию бренда, пишет «Коммерсантъ».

Papa John`s International приостановил поддержку российского бизнеса в марте 2022 г. в связи с событиями на Украине, после чего ООО «4 Папас» зарегистрировало несколько новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. Эксперты тогда связали с возможной сменой названия, а в российском офисе компании заявили, что продолжают работу под международным брендом.

В конце же 2022 г. оператором доменных имен сети стало ООО «Комо», а на сайте сети поменялся логотип «Папа Джонс».

По информации издания, владелец мастер-франшизы сети в РФ и глобальный офис Papa John's не могут решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. Как рассказал источник, продажи бизнеса, скорее всего не будет, им продолжит управлять действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, прекращение отношений с головной компанией может привести к росту жалоб посетителей. При этом, по ее данным, сегмент пиццерий показал себя лучше, чем классические кафе и рестораны. Трафик пиццерий в Москве в прошлом году вырос на 5%, а выручка – на 22%, в то время как трафик кафе и ресторанов снизился на 1%, а выручка – увеличилась на 11%. В России у Papa John's 198 точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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