Польский франчайзи KFC решил продать 215 ресторанов другому покупателю
О решении продать рестораны «Альмире» AmRest сообщила в начале декабря прошлого года, в конце февраля сделку одобрила ФАС. Холдинг расторг договор купли-продажи с «Альмирой» и заключил 25 февраля договор на преимущественно тех же условиях с ООО «Смарт сервис лтд», которое ранее управляло 41 заведением KFC по франшизе. Для завершения сделки, по которой AmRest рассчитывает выручить 100 млн евро, предстоит вновь получить одобрение регулятора.
Американская компания Yum! Brands, владеющая брендом KFC, сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта 2022 г. на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты.
24 октября прошлого года Yum! Brands сообщила, что продает свои заведения в России локальному оператору. В конце ноября ФАС разрешила «Смарт сервису» купить российский бизнес Yum! Brands. По итогам сделки компания получает 70 ресторанов и становится франчайзером для 1058 партнерских точек, которые обязана ребрендировать в Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору.
AmRest, называющая себя одним из крупнейших ресторанных холдингов в Европе и важным участником ресторанной индустрии в Китае, была основана в 1993 г., в России работала с 2007 г. Ранее в июне компания продала управляемые ею в РФ заведения сети Pizza Hut. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.