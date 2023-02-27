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Польский франчайзи KFC решил продать 215 ресторанов другому покупателю

Ведомости

Польский ресторанный холдинг AmRest Group договорился о продаже управляемых им по франшизе 215 ресторанов KFC в России ижевской компании «Смарт сервис» вместо ООО «Альмира», передает РБК со ссылкой на сообщение холдинга.

О решении продать рестораны «Альмире» AmRest сообщила в начале декабря прошлого года, в конце февраля сделку одобрила ФАС. Холдинг расторг договор купли-продажи с «Альмирой» и заключил 25 февраля договор на преимущественно тех же условиях с ООО «Смарт сервис лтд», которое ранее управляло 41 заведением KFC по франшизе. Для завершения сделки, по которой AmRest рассчитывает выручить 100 млн евро, предстоит вновь получить одобрение регулятора.

Американская компания Yum! Brands, владеющая брендом KFC, сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта 2022 г. на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты. 

24 октября прошлого года Yum! Brands сообщила, что продает свои заведения в России локальному оператору. В конце ноября ФАС разрешила «Смарт сервису» купить российский бизнес Yum! Brands. По итогам сделки компания получает 70 ресторанов и становится франчайзером для 1058 партнерских точек, которые обязана ребрендировать в Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору.

AmRest, называющая себя одним из крупнейших ресторанных холдингов в Европе и важным участником ресторанной индустрии в Китае, была основана в 1993 г., в России работала с 2007 г. Ранее в июне компания продала управляемые ею в РФ заведения сети Pizza Hut. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных