«Спортмастеру» грозит штраф за утечку персональных данных клиентов
Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Спортмастер» по статье об утечке персональных данных пользователей (ч.1 ст. 13.11), следует из картотеки суда.
Максимальный размер штрафа, который может получить компания, составляет 100 000 руб.
Судебное заседание назначено на 4 апреля 2023 г. в 52-м судебном участке мирового суда в Москве.
В начале года стало известно, что Роскомнадзор проводит проверку информации об утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер».
1 января 2023 г. в пресс-службе ретейлера подтвердили утечку. «31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», – сообщил тогда представитель пресс-службы «Спортмастера». Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 г.
Изменения в закон «О персональных данных» вступили в силу осенью прошлого года. Теперь оператор, допустивший утечку, обязан в течение суток самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, после этого в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования.