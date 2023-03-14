«Спортмастеру» грозит штраф за утечку персональных данных клиентов

1 января 2023 г. в пресс-службе ретейлера подтвердили утечку. «31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», – сообщил тогда представитель пресс-службы «Спортмастера». Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 г.