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Бизнес

«Спортмастеру» грозит штраф за утечку персональных данных клиентов

Ведомости

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Спортмастер» по статье об утечке персональных данных пользователей (ч.1 ст. 13.11), следует из картотеки суда.

Максимальный размер штрафа, который может получить компания, составляет 100 000 руб.

Судебное заседание назначено на 4 апреля 2023 г. в 52-м судебном участке мирового суда в Москве.

В начале года стало известно, что Роскомнадзор проводит проверку информации об утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер».

1 января 2023 г. в пресс-службе ретейлера подтвердили утечку. «31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», – сообщил тогда представитель пресс-службы «Спортмастера». Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 г.

Изменения в закон «О персональных данных» вступили в силу осенью прошлого года. Теперь оператор, допустивший утечку, обязан в течение суток самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, после этого в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных