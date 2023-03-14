Суд оштрафовал «Уралхим» на 60 000 рублей из-за утечки базы данных сотрудников
Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал «Уралхим» на 60 000 руб. из-за допущенной утечки базы данных сотрудников, передает ТАСС.
Ранее в январе Роскомнадзор составил административный протокол, претензии ведомства связаны с публикацией в Telegram-каналах базы данных сотрудников. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).
«Признать компанию "Уралхим" виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить штраф в размере 60 000 руб.», – говорится в приговоре судьи.
В самой компании сообщили, что сожалеют об утечке, обратив внимание на то, что в 2022-2023 гг. кибератакам подверглись около 150 крупных российских компаний и ведомств.
В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.