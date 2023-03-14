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Суд оштрафовал «Уралхим» на 60 000 рублей из-за утечки базы данных сотрудников

Ведомости

Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал «Уралхим» на 60 000 руб. из-за допущенной утечки базы данных сотрудников, передает ТАСС.

Ранее в январе Роскомнадзор составил административный протокол, претензии ведомства связаны с публикацией в Telegram-каналах базы данных сотрудников. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).

«Признать компанию "Уралхим" виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить штраф в размере 60 000 руб.», – говорится в приговоре судьи.

В самой компании сообщили, что сожалеют об утечке, обратив внимание на то, что в 2022-2023 гг. кибератакам подверглись около 150 крупных российских компаний и ведомств.

В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.

Ранее по теме: Путин поручил разобраться с оборотными штрафами за утечки данных к июлю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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