Роскомнадзор составил протокол на «Уралхим» из-за утечки базы данных сотрудников
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Уралхима» из-за утечки базы с данными сотрудников компании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
«Мировой участок №376 Пресненского суда Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ", – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, отметив, что дата рассмотрения материала пока не назначена.
Представитель суда пояснила, что претензии ведомства связаны с публикацией в Telegram-каналах базы данных сотрудников, протокол составлен по ч.1 ст.13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Штраф в данном случае может составить от 60 000 до 100 000 руб.
В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.
Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).