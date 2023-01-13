Путин поручил разобраться с оборотными штрафами за утечки данных к июлю

Также до сих пор не очевидна процедура расследования самой утечки, говорит источник «Ведомостей» в компании на рынке кибербезопасности. Сейчас в рамках КоАП отсутствует процедура проведения такого рода проверки, непонятно, как будет доказываться факт утечки, ее актуальность и т.д., ни у Минцифры, ни у Роскомнадзора, нет на это полномочий, продолжил он. «Отсюда сомнения Минцифры по поводу формулировок, – рассуждает источник. – Они не хотят принимать законопроект, который станет "мертвым"». Самый логичный выход из ситуации, по его словам, перевести вопрос в уголовную плоскость, тогда в рамках судебного разбирательства расследование будут проводить следователи. Однако это совершенно другая цепочка принятия нормативных актов, замечает собеседник.