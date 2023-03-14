Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries
Прокуратура Мособласти проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников маркетплейса Wildberries по поручению Генеральной прокуратуры России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
В пресс-службе Генпрокуратуры России пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».
«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», – следует из сообщения надзорного ведомства.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина Wildberries осаждают офис компании в Москве по причине недовольства новыми условиями работы. Уточняется, что речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.
Владелица одного из пунктов рассказала агентству, что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.
В то же время в Wildberries заявили, что сведения о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, они продолжают работать штатно.