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Bloomberg: TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance

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Сервис коротких видео TikTok рассматривает возможность отделиться от китайской материнской компании ByteDance из-за опасений США, связанных с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уточняется, что такой вариант обсуждается как крайняя мера, если власти США не устроят предложения TikTok. Сделку также должно одобрить правительство КНР.

Ранее компания согласилась пройти проверку комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) и привлечь компанию Oracle для размещения данных пользователей в США и проверки программного обеспечения, пишет Bloomberg. Кроме того, TikTok учредила одобренный правительством США наблюдательный совет из трех человек.

Однако, по словам собеседников, знакомых с вопросом, предложение компании не хотят принимать в минюсте США. Другие источники утверждают, что CFIUS приостановил проверку, так что теперь в TikTok не уверены, будет ли достаточно предложенных мер для продолжения работы в США.

Американские власти уже несколько лет говорят об угрозе национальной безопасности, которую представляет TikTok. В 2020 г. попытку запретить скачивать приложение гражданам США предпринял на тот момент президент США Дональд Трамп, однако с приходом к власти Джо Байдена этот указ был отменен.

Тем не менее дискуссия об использовании платформы продолжилась, и в декабре 2022 г. сенат США одобрил законопроект о запрете скачивать TikTok госслужащим на правительственные устройства.

1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране соцсети TikTok. Необходимость блокировки законодатели объяснили тем, что соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая (КПК). Ввести запрет предлагается и в отношении китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть.

В связи с этим решением МИД КНР выразил протест и призвал Вашингтон уважать рыночные принципы и прекратить оказывать давление на отдельные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных