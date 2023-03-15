Bloomberg: TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance
Сервис коротких видео TikTok рассматривает возможность отделиться от китайской материнской компании ByteDance из-за опасений США, связанных с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Уточняется, что такой вариант обсуждается как крайняя мера, если власти США не устроят предложения TikTok. Сделку также должно одобрить правительство КНР.
Ранее компания согласилась пройти проверку комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) и привлечь компанию Oracle для размещения данных пользователей в США и проверки программного обеспечения, пишет Bloomberg. Кроме того, TikTok учредила одобренный правительством США наблюдательный совет из трех человек.
Однако, по словам собеседников, знакомых с вопросом, предложение компании не хотят принимать в минюсте США. Другие источники утверждают, что CFIUS приостановил проверку, так что теперь в TikTok не уверены, будет ли достаточно предложенных мер для продолжения работы в США.
Американские власти уже несколько лет говорят об угрозе национальной безопасности, которую представляет TikTok. В 2020 г. попытку запретить скачивать приложение гражданам США предпринял на тот момент президент США Дональд Трамп, однако с приходом к власти Джо Байдена этот указ был отменен.
Тем не менее дискуссия об использовании платформы продолжилась, и в декабре 2022 г. сенат США одобрил законопроект о запрете скачивать TikTok госслужащим на правительственные устройства.
1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране соцсети TikTok. Необходимость блокировки законодатели объяснили тем, что соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая (КПК). Ввести запрет предлагается и в отношении китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть.
В связи с этим решением МИД КНР выразил протест и призвал Вашингтон уважать рыночные принципы и прекратить оказывать давление на отдельные компании.