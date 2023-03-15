Bloomberg: TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance

Однако, по словам собеседников, знакомых с вопросом, предложение компании не хотят принимать в минюсте США. Другие источники утверждают, что CFIUS приостановил проверку, так что теперь в TikTok не уверены, будет ли достаточно предложенных мер для продолжения работы в США.