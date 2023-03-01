Комитет конгресса США одобрил проект о запрете TikTok в стране
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране соцсети TikTok, сообщило агентство Reuters.
Проект был принят большинством голосов членов комитета – 24 конгрессмена проголосовали «за», 16 проголосовали «против». Документ отправится на общее голосование в палату представителей.
Законопроект о запрете TikTok был внесен в парламент США в декабре 2022 г. Помимо этого, в проект входит возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и др. По версии авторов инициативы, с помощью соцсетей другие страны могут пытаться «контролировать американцев или вести наблюдение за ними», поэтому такой закон позволит «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств».
Необходимость блокировки TikTok законодатели объяснили тем, что эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая (КПК). Ввести запрет предлагается, в частности, в отношении китайской компании ByteDance, которой и принадлежит соцсеть.
28 февраля Reuters сообщил, что американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал конгресс не запрещать китайскую соцсеть. В союзе считают, что это нарушает право на свободу слова американцев. Председатель комитета Грегори Микс также выступил против закона, по его мнению, он «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в США.