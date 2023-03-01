Газета
Общество

Комитет конгресса США одобрил проект о запрете TikTok в стране

Ведомости

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране соцсети TikTok, сообщило агентство Reuters.

Проект был принят большинством голосов членов комитета – 24 конгрессмена проголосовали «за», 16 проголосовали «против». Документ отправится на общее голосование в палату представителей.

Законопроект о запрете TikTok был внесен в парламент США в декабре 2022 г. Помимо этого, в проект входит возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и др. По версии авторов инициативы, с помощью соцсетей другие страны могут пытаться «контролировать американцев или вести наблюдение за ними», поэтому такой закон позволит «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств».

Необходимость блокировки TikTok законодатели объяснили тем, что эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая (КПК). Ввести запрет предлагается, в частности, в отношении китайской компании ByteDance, которой и принадлежит соцсеть.

28 февраля Reuters сообщил, что американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал конгресс не запрещать китайскую соцсеть. В союзе считают, что это нарушает право на свободу слова американцев. Председатель комитета Грегори Микс также выступил против закона, по его мнению, он «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в США.

Ранее по теме: «Запретить контролируемый Пекином TikTok»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных