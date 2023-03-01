Комитет конгресса США одобрил проект о запрете TikTok в стране

Законопроект о запрете TikTok был внесен в парламент США в декабре 2022 г. Помимо этого, в проект входит возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и др. По версии авторов инициативы, с помощью соцсетей другие страны могут пытаться «контролировать американцев или вести наблюдение за ними», поэтому такой закон позволит «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств».