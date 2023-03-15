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Минпромторг включил товары IKEA в список параллельного импорта

Ведомости

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Список пополнили бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase), игрушек (Hasbro, Logitech, Mattel, Nintendo), одежды и др. 

Кроме того, Минпромторг включил в перечень продукцию IKEA и расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту. В список вошли Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. 

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г. 

В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др. 

В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию, а в ноябре разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. В частности, в перечень попали виски Jack Daniels, White Horse, ликер Jägermeister, бурбон Jim Beam и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных