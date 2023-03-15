Минпромторг включил товары IKEA в список параллельного импорта
Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Приказ опубликован на портале правовой информации.
Список пополнили бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase), игрушек (Hasbro, Logitech, Mattel, Nintendo), одежды и др.
Кроме того, Минпромторг включил в перечень продукцию IKEA и расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту. В список вошли Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.
В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.
В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию, а в ноябре разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. В частности, в перечень попали виски Jack Daniels, White Horse, ликер Jägermeister, бурбон Jim Beam и др.