Минцифры примет решение по обнулению налога на прибыль для IT по итогам II-III кварталов

О предложении Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний 14 марта сообщили «Ведомости». Сейчас нулевая ставка действует до конца 2024 г. Этот закон был принят весной 2022 г. Он был одной из мер поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого для отрасли налог был понижен с 20 до 3%, эта норма действовала бессрочно.