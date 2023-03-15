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Экономика

Минцифры примет решение по обнулению налога на прибыль для IT по итогам II-III кварталов

Ведомости

Минцифры будет принимать решение по бессрочному продлению налога на прибыль для IT-компаний на основе финансовых результатов за II и III кварталы этого года. Об этом сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев.

«Так как налог на прибыль – это в основном источник пополнения региональных бюджетов, поэтому мы посмотрим, как себя будут чувствовать эти компании за второй и третий кварталы и будем принимать решение», – приводит его слова ТАСС.

О предложении Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний 14 марта сообщили «Ведомости». Сейчас нулевая ставка действует до конца 2024 г. Этот закон был принят весной 2022 г. Он был одной из мер поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого для отрасли налог был понижен с 20 до 3%, эта норма действовала бессрочно.

В октябре 2022 г. Минфин оценивал выпадающие в 2022–2024 гг. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд руб. по налогу на прибыль и 250 млрд руб. по страховым взносам. Как обращали внимание опрошенные «Ведомостями» эксперты, эта оценка «весьма условна» на фоне существенного изменения ландшафта отрасли за 2022 г.

В России действуют и другие льготы для зарубежных и российских IT-сотрудников. 7 февраля были изменены правила выдачи льготной ипотеки программистам, – теперь ее могут получить IT-шники не от 22 до 44 лет, а от 18 до 50 (включительно). В частности, был увеличен срок сохранения льготной ставки по ипотеке для уволившихся специалистов с трех до шести месяцев.

Также были снижены требования к зарплатам работающих сотрудников. Теперь минимум оплаты труда составит 120 000 руб. до вычета налога для живущих в городах-миллионниках, для остальных регионов – от 70 000 руб., а для Москвы, как и ранее, – от 150 000 руб.

Ранее по теме: IT-компаниям могут предложить бессрочное обнуление налога на прибыль

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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