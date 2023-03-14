IT-компаниям могут предложить бессрочное обнуление налога на прибыль

IT-компаниям могут предложить бессрочное обнуление налога на прибыльТакже обсуждается расширение перечня IT-компаний – получателей льгот
Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко («Ведомости» видели документ). В пресс-службе Минцифры на момент сдачи материала не ответили на запрос «Ведомостей». Но близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено.
Как отмечает Минцифры в письме, законодательство предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 г. «Принимая во внимание возможные сроки принятия законопроекта, фактический срок применения предлагаемых льгот будет ограничен календарным годом. В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль», – отмечается в документе. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 г. для IT-компаний, был принят весной 2022 г. Он был одной из мер поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого для отрасли налог был понижен с 20 до 3%, эта норма действовала бессрочно.