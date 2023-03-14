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IT-компаниям могут предложить бессрочное обнуление налога на прибыль

Также обсуждается расширение перечня IT-компаний – получателей льгот
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Freepik

Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко («Ведомости» видели документ). В пресс-службе Минцифры на момент сдачи материала не ответили на запрос «Ведомостей». Но близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено.

Как отмечает Минцифры в письме, законодательство предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 г. «Принимая во внимание возможные сроки принятия законопроекта, фактический срок применения предлагаемых льгот будет ограничен календарным годом. В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль», – отмечается в документе. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 г. для IT-компаний, был принят весной 2022 г. Он был одной из мер поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого для отрасли налог был понижен с 20 до 3%, эта норма действовала бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных