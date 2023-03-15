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«Ростелеком» купил разработчика ПО в области телекоммуникационных сетей «Светец»

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«Ростелеком» приобрел 100% российского разработчика и интегратора ПО в области телекоммуникационных и информационных сетей «Светец», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Как пишет агентство, сделка совершена 14 марта через дочерние организации «Ростелекома» – «Вестелком» и «АМТ». Первая из «дочек» получила 99,99% в разработчике, вторая – оставшуюся часть.

ТАСС в пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что сделка не закрыта. В компании отметили, что «традиционно незавершенные сделки не комментируют».

На сайте разработчика «Светец» говорится, что компания уже 30 лет предлагает клиентам широкий спектр решений для организации и развития бизнеса. На данный момент компанией реализовано свыше 500 проектов на территории России и в странах СНГ.

В конце января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что «Ростелеком» заинтересован в покупке мобильного оператора «Мегафон», сейчас компания ведет переговоры с USM Group. По словам собеседника газеты, вопрос о сделке поступил на согласование в конце 2022 г. Информацию об интересе «Ростелекома» к «Мегафону» подтвердили еще три участника рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных