«Ростелеком» купил разработчика ПО в области телекоммуникационных сетей «Светец»

В конце января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что «Ростелеком» заинтересован в покупке мобильного оператора «Мегафон», сейчас компания ведет переговоры с USM Group. По словам собеседника газеты, вопрос о сделке поступил на согласование в конце 2022 г. Информацию об интересе «Ростелекома» к «Мегафону» подтвердили еще три участника рынка.