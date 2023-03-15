«Ростелеком» купил разработчика ПО в области телекоммуникационных сетей «Светец»
«Ростелеком» приобрел 100% российского разработчика и интегратора ПО в области телекоммуникационных и информационных сетей «Светец», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Как пишет агентство, сделка совершена 14 марта через дочерние организации «Ростелекома» – «Вестелком» и «АМТ». Первая из «дочек» получила 99,99% в разработчике, вторая – оставшуюся часть.
ТАСС в пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что сделка не закрыта. В компании отметили, что «традиционно незавершенные сделки не комментируют».
На сайте разработчика «Светец» говорится, что компания уже 30 лет предлагает клиентам широкий спектр решений для организации и развития бизнеса. На данный момент компанией реализовано свыше 500 проектов на территории России и в странах СНГ.
В конце января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что «Ростелеком» заинтересован в покупке мобильного оператора «Мегафон», сейчас компания ведет переговоры с USM Group. По словам собеседника газеты, вопрос о сделке поступил на согласование в конце 2022 г. Информацию об интересе «Ростелекома» к «Мегафону» подтвердили еще три участника рынка.