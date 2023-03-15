В Inditex заявили о готовности вернуться на российский рынок в будущем
Испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) сообщила о готовности вернуться на российский рынок, если ситуация в стране изменится. Об этом заявил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.
«Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась – и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе – мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher», – сказал Гарсия.
В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Тогда же в Inditex заявили, что если группа решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге. В ноябре того же года в Daher сообщили, что будут работать в России под собственным брендом.
Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. По данным издания El Mundo, в России работало более 500 магазинов Inditex, 86 из которых — под брендом Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.