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В Inditex заявили о готовности вернуться на российский рынок в будущем

Ведомости

Испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) сообщила о готовности вернуться на российский рынок, если ситуация в стране изменится. Об этом заявил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

«Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась – и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе – мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher», – сказал Гарсия.

В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Тогда же в Inditex заявили, что если группа решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге. В ноябре того же года в Daher сообщили, что будут работать в России под собственным брендом.

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. По данным издания El Mundo, в России работало более 500 магазинов Inditex, 86 из которых — под брендом Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.

Ранее по теме: Новый владелец Zara будет работать в России под собственными брендами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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