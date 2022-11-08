Новый владелец Zara будет работать в России под собственными брендами
Daher group (новый владелец российского бизнеса Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) будет работать в России под собственными брендами, передает ТАСС со ссылкой на компанию Inditex.
«Группа компаний Daher будет работать в Российской Федерации под собственными брендами», - говорится в сообщении.
Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта на фоне начала спецоперации РФ на Украине. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.
В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.
«Известия» писали, что магазины Zara в России переименуют в «Новую моду».
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