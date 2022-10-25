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«Известия»: магазины Zara в России переименуют в «Новую моду»

Ведомости

Магазины Zara в России откроются под названием «Новая мода». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника, российский офис компании продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена. Отмечается, что всего планируется открыть четыре магазина. Источник уточняет, что в «Новой моде» будут представлены не все коллекции бренда.

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта на фоне начала спецоперации РФ на Украине. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны. По данным источника «Коммерсанта», ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.

В тот же день Inditex подтвердила, что ведет переговоры с «заинтересованными сторонами» по поводу дальнейшей судьбы ее бизнеса в России. 20 октября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил «Известиям», что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге обсуждают с Inditex возобновление работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных