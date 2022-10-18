Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров относительно бизнеса в РФ
Испанская Inditex подтвердила факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно дальнейшей судьбы ее бизнеса в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«С момента приостановки своей коммерческой деятельности в Российской Федерации в марте 2022 г. компания Inditex следит за ситуацией на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости своих сотрудников. С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны. Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, рассказал, что ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.
5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.
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