Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров относительно бизнеса в РФ

Ранее сегодня стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны. Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, рассказал, что ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.