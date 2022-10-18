В российской «дочке» Inditex допустили продажу Zara дружественной стране
Испанская fashion-группа Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны, следует из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.
На материалы суда первым обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно документам, владелец торгового центра «Космопорт» в Самаре требовал от «Зара СНГ» возместить ущерб из-за закрытых магазинов fashion-ритейлера. Суд удовлетворил ходатайство. Inditex это решение обжаловала.
В компании заявили, что планируют возобновить торговлю в России, а также изменить корпоративную структуру, передав свои российские активы партнеру, который находится в юрисдикции дружественной страны. Отмечается, что изменятся также логистические цепочки поставок.
Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, рассказал, что ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.
Другой источник газеты отметил, что в настоящее время Inditex подписывает с торговыми центрами соглашения, чтобы удержать за собой занимаемые площади до мая 2023 г. По его словам, компания рассматривает возможность возобновления работы в России после завершения спецоперации на Украине.
В сентября «Известия» и ТАСС со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости писали, что Massimo Dutti, Zara Home и Oysho окончательно уйдут из России до конца ноября. По данным собеседников изданий, арендодатели уже ведут переговоры с потенциальными клиентами по поводу площадей, ранее занимаемых магазинами Inditex.
После начала спецоперации России на Украине 5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.
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