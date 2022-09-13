СМИ: магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут закрыться в ноябре
Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской группы Inditex могут окончательно закрыться в России до конца ноября этого года, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники с рынка торговой недвижимости.
«Inditex Group закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 г. в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Ряд арендодателей в данный момент проводят активные переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади», — сказано в сообщении.
Об аналогичных планах группы Inditex накануне, 12 сентября, сообщила и газета «Известия». По информации издания, арендодатели уже ведут переговоры с потенциальными клиентами по поводу площадей, ранее занимаемых магазинами Inditex.
Эту информацию изданиям подтвердили в Союзе торговых центров России. Глава организации Булат Шакиров отметил, что сейчас все находятся на стадии поиска новых арендаторов освободившихся площадей. «Мы как Союз торговых центров даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок», — уточнил он. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Шакиров отметил, что в результате закрытия магазинов иностранных брендов только в московских торговых центрах освободится около 30-40% всех площадей. По данным директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Карины Анаевской, с января по июнь 2022 г. частично или полностью были освобождены помещения общей площадью 40 000 кв. м, 45% которых занимали зарубежные компании.
5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.
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