СМИ: магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут закрыться в ноябре

Эту информацию изданиям подтвердили в Союзе торговых центров России. Глава организации Булат Шакиров отметил, что сейчас все находятся на стадии поиска новых арендаторов освободившихся площадей. «Мы как Союз торговых центров даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок», — уточнил он. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.