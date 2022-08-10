Аналитики оценили ущерб компаний из-за прекращения аренды после ухода из России
Западные компании, ушедшие с российского рынка, должны будут возместить владельцам офисных помещений до 30 млрд руб. за досрочное расторжение договоров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компаний Remain и CORE.XP.
В своих расчетах аналитики опирались на коммерческие условия действующих арендных соглашений, площадь помещений и оставшиеся сроки договоров. По оценке консалтинговой компании Remain, только в ближайшие полтора года за досрочный разрыв договоров аренды офисов в Москве иностранным компаниям придется отдать 20 млрд руб. Речь идет об аренде суммарной площадью 950 тыс. кв. м.
CORE.XP делится еще более интересными цифрами. По подсчетам компании, арендаторы, занимающие в сумме 630 тыс. кв. м, должны будут заплатить 25-30 млрд руб.
Исполнительный директор Remain Александр Богданов утверждает, что серьезные штрафные санкции за досрочное расторжение договора — распространенная практика среди иностранных компаний. По его словам, такие штрафы, как правило, составляют 60–80% от размера оставшейся арендной платы. Выплачивается эта сумма единовременным платежом.
Собеседник газеты на рынке добавляет, что потеря арендатора даже на руку владельцам бизнес-центров. К примеру, получая компенсацию в размере арендной платы за год-полтора, собственник офисных помещений может найти нового арендатора за несколько месяцев.
Директор направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia Елена Акатова же рассуждает менее оптимистично. Ожидается, что в 2022 году высвобождение офисных помещений превысит новые занимаемые объемы. С ней согласна руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина. По ее словам, годовой объем спроса составит 900 тыс. кв. м, что ниже, чем среднегодовой показатель за последние десять лет.
По данным директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Карины Анаевской, с января по июнь 2022 года частично или полностью были освобождены помещения общей площадью 40 тыс. кв. м, 45% которых занимали зарубежные компании. В частности, источник газеты утверждает, что чешский разработчик программного обеспечения JetBrains мог заплатить за разрыв договора с Millhouse около 150 млн руб. (он был заключен до 2025 года). В компаниях на запрос «Коммерсанта» оперативно не ответили.
Зато в ВЭБ.РФ подтвердили, что после ухода американской нефтяной компании ExxonMobil все финансовые вопросы были урегулированы в соответствии с договором. Она арендовала офис площадью 4 тыс. кв. м. В O1 Properties (владеет бизнес-центрами «Белая площадь», «Вивальди плаза» и другими) также сообщили, что компании выполняют часть своих обязательств после разрыва договора. У арендодателя был лишь один у них был только один случай неисполнения обязательств арендатором.
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