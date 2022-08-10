Аналитики оценили ущерб компаний из-за прекращения аренды после ухода из России

Зато в ВЭБ.РФ подтвердили, что после ухода американской нефтяной компании ExxonMobil все финансовые вопросы были урегулированы в соответствии с договором. Она арендовала офис площадью 4 тыс. кв. м. В O1 Properties (владеет бизнес-центрами «Белая площадь», «Вивальди плаза» и другими) также сообщили, что компании выполняют часть своих обязательств после разрыва договора. У арендодателя был лишь один у них был только один случай неисполнения обязательств арендатором.