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Бизнес

Inditex окончательно закроет 269 магазинов в России

Ведомости

Сеть магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и др.) приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на компанию.

Уточняется, что активы и права, связанные с остальными 245 магазинами, будут переданы группе Daher, с которой Inditex достигла соглашения о продаже бизнеса в России в конце октября 2022 г. Отмечается, что переданные Daher магазины составляют 47,6% от общего числа, испанская Inditex все еще ожидает завершения сделки.

«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — сообщили в компании.

Испанская газета со ссылкой на финансовую отчетность Inditex отмечает, что объем обесценения стоимости инвестиций в семи «дочках» группы в конце 2022 финансового года составил 2,211 млрд евро.

Управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас, отчитываясь о финансовых показателях Inditex в среду 15 марта, заявил, что переговоры по уходу группы из России находятся на завершающей стадии. По его словам, компания ждет одобрения российских властей. 

В интервью Financial Times Гарсиа заявил, что Inditex готова вернуться на российский рынок, если ситуация в стране изменится. В то же время он выразил сомнение, что это произойдет в ближайшее время. Согласно сделке с Daher, испанская компания может возобновить деятельность в России по договору франшизы.

Компания Inditex приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. По данным издания El Mundo, в России работало более 500 магазинов группы, 86 из которых — под брендом Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.

По итогам 2022 г. чистая прибыль Inditex увеличилась на 27% по сравнению с 2021 г. и достигла рекордных 4,13 млрд евро, следует из отчетности. Выручка также выросла относительно предыдущего года на 17,5% до 32,6 млрд евро. Ее органический рост составил 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных