Inditex окончательно закроет 269 магазинов в России
Сеть магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и др.) приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на компанию.
Уточняется, что активы и права, связанные с остальными 245 магазинами, будут переданы группе Daher, с которой Inditex достигла соглашения о продаже бизнеса в России в конце октября 2022 г. Отмечается, что переданные Daher магазины составляют 47,6% от общего числа, испанская Inditex все еще ожидает завершения сделки.
«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — сообщили в компании.
Испанская газета со ссылкой на финансовую отчетность Inditex отмечает, что объем обесценения стоимости инвестиций в семи «дочках» группы в конце 2022 финансового года составил 2,211 млрд евро.
Управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас, отчитываясь о финансовых показателях Inditex в среду 15 марта, заявил, что переговоры по уходу группы из России находятся на завершающей стадии. По его словам, компания ждет одобрения российских властей.
В интервью Financial Times Гарсиа заявил, что Inditex готова вернуться на российский рынок, если ситуация в стране изменится. В то же время он выразил сомнение, что это произойдет в ближайшее время. Согласно сделке с Daher, испанская компания может возобновить деятельность в России по договору франшизы.
Компания Inditex приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. По данным издания El Mundo, в России работало более 500 магазинов группы, 86 из которых — под брендом Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.
По итогам 2022 г. чистая прибыль Inditex увеличилась на 27% по сравнению с 2021 г. и достигла рекордных 4,13 млрд евро, следует из отчетности. Выручка также выросла относительно предыдущего года на 17,5% до 32,6 млрд евро. Ее органический рост составил 18%.