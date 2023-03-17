Inditex окончательно закроет 269 магазинов в России

В интервью Financial Times Гарсиа заявил, что Inditex готова вернуться на российский рынок, если ситуация в стране изменится. В то же время он выразил сомнение, что это произойдет в ближайшее время. Согласно сделке с Daher, испанская компания может возобновить деятельность в России по договору франшизы.