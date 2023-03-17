Совдир «Новатэка» рекомендовал финальные дивиденды в размере 60,58 рубля на акцию

Совет директоров «Новатэка» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. В сентябре прошлого года акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за первое полугодие 2022 г. в 45 руб. на акцию. В итоге суммарные дивиденды за 2022 г. составят 105,58 руб. на акцию.