Совдир «Новатэка» рекомендовал финальные дивиденды в размере 60,58 рубля на акцию
Совет директоров «Новатэка» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. В сентябре прошлого года акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за первое полугодие 2022 г. в 45 руб. на акцию. В итоге суммарные дивиденды за 2022 г. составят 105,58 руб. на акцию.
«На состоявшемся заседании совет директоров ПАО "Новатэк" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2022 г. Суммарные дивидендные выплаты за 2022 г. составят 105,58 руб. на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2022 г. в размере 45,00 руб. на одну обыкновенную акцию», – говорится в сообщении.
Годовое общее собрание акционеров запланировано на 21 апреля. «Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 3 мая 2023 г.», – уточнили в компании.
Ранее сегодня предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдательный совет «Сбера» рекомендовал акционерам на годовом собрании выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб. Таким образом, дивиденды составят 25 руб. на одну акцию с доходностью около 15% годовых исходя из цены бумаг «Сбера» в последние дни.